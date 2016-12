iovaccino, la campagna delle mamme contro la disinformazione è virale

Mentre si discute sugli eventuali provvedimenti da prendere contro i medici che negano i vaccini, e mentre aumenta l'allarme per il ritorno di malattie che ormai sembravano debellate, sui social è diventata virale la campagna #iovaccino. Si tratta di un gruppo di genitori, riuniti nella pagina Facebook "Consigli da mamma a mamma" che si sono fotografati con tanto di cartello in vista: "Io vaccino, no alla disinformazione". L'iniziativa è partita da una mamma bolognese, Miriam Maurantonio. In poche ore il gruppo dell'Emilia Romagna ha raggiunto più di 12mila iscritti, e via via sono arrivati i gruppi delle Marche, del Friuli, della Toscana, dell'Abruzzo. E anche su Twitter impazza l'hashtag #iovaccino