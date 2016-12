Il Jobs Act piace ma non è chiaro

10:11 - Da un sondaggio lanciato il 20 febbraio dal sito di “LinC”, il magazine di cultura del lavoro di ManpowerGroup, emerge che la Riforma del Lavoro del Governo Renzi è vista in modo positivo per la crescita dell’occupazione e della buona flessibilità.



Hanno risposto alla survey 644 persone, di cui:

- 53,5% uomini e 46,5% donne;

- il 39,2% ha oltre 45 anni mentre solo il 5,6% ha tra i 18 e i 26 anni;

- l’81% dei rispondenti proviene dal Nord Italia, il 12% dal centro e il 7% dal Sud.



La quasi totalità dei rispondenti sa cos’è il Jobs Act (89%) ma non conosce fino in fondo la riforma.



Il 92% vorrebbe, infatti, capirne meglio.



Secondo la maggior parte dei rispondenti l’approvazione della riforma sul lavoro è inoltre un’ottima notizia perché favorirà le aziende (45%) e sarà un’opportunità importante di crescita per l’intero Paese (40%).



Solo il 14% tra gli intervistati crede che il Jobs Act aiuterà i lavoratori.



Se scendiamo nel dettaglio, il 76% dei rispondenti ha un’accezione positiva.



Per il 54% degli intervistati, infatti, il Jobs Act renderà più flessibile il mercato del lavoro, il 22% pensa invece che con il Jobs Act sarà più semplice l’inserimento dei giovani mentre solo il 22% da un’eccezione negativa alla riforma e crede che favorirà i licenziamenti.



Piacciono in particolare le due maggiori novità del Jobs Act: la semplificazione e le tutele crescenti. Rispettivamente il 44% e il 31% crede, infatti, che siano gli aspetti migliori della riforma. Tuttavia le polemiche sull'articolo 18 - che disciplina il reintegro dei lavoratori licenziati senza giusta causa - sono ancora una costante del dibattito e la questione non è marginale per il 45% degli intervistati che crede che il Jobs Act offrirà meno garanzie al lavoro.



Analizzando le forme contrattuali, il “Contratto a progetto” risulta quello più penalizzato, mentre il minor impatto negativo lo subirà il contratto in somministrazione(8,5%)*.



A livello generale, il sentiment sulla nuova riforma è positivo. Più della metà (52%) crede, infatti, che avrà un effetto significativo sull’occupazione italiana.



*Risposte in linea con i dati diffusi recentemente da Assolavoro secondo cui nel 2014 l’occupazione in somministrazione ha inciso per l’1,4% su quella totale (dato in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).



Lunedì 9 marzo Gli effetti della riforma del lavoro, il Jobs Act