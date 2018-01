A "Popular" Giulio Cesare Ricci, ingegnere del suono

Giulio Cesare Ricci è ospite questa settimana a "Popular" e parla così della sua attività di ingegnere del suono. "La mia attività - spiega Ricci -, nacque ed è stata portata avanti fino ai giorni nostri, grazie alla passione per l'ascolto della musica. Senza musica vivremmo male, tutti i generi musicali sono importanti, per questo è fondamentale farla conoscere alle nuove generazioni, non solo realizzando dischi di qualità, ma anche istruendo i giovani all'ascolto. Quando ero bambino avevo già il sogno di fare dischi, a 22 anni creai Fonè sull'onda di questa passione che nacque in me".



Hai qualche suggerimento da dare ai più giovani, per avvicinarsi in modo corretto all'ascolto della musica?

Innanzitutto quello di non ascoltarla dagli auricolari ma dallo stereo, dal momento che gli auricolari non sono nati per l'ascolto della musica, che deve arrivare a noi attraverso l'aria, "trasportata" dalle casse. L'alta fedeltà quindi la riproduzione domestica, è una finestra di verità, ma non è come l'ascolto di un concerto dal vivo.



Però è positivo che i giovani abbiano "scoperto" e apprezzino il vinile.

Questo anche per merito dei dj che in discoteca non hanno mai abbandonato questo formato, a dispetto dell'evoluzione tecnologica. Personalmente per offrire un prodotto sempre migliore, quando incido dischi, pongo sempre grande attenzione alla qualità del vinile stesso.



Recentemente hai iniziato la produzione di master analogici su nastro...

L'ho fatto per rispetto nei confronti di quelle persone che ascoltano ancora questo formato dal registratore a bobine del loro impianto, credo che offrire un panorama variegato di formati, possa essere solo un ulteriore vantaggio per la diffusione della musica.



Prossimo appuntamento con il Gala dell'alta Fedeltà a Roma il 3 e 4 marzo prossimi allo Sheraton 2 di Villa de Medici che vedrà testimonial la grande pianista e compositrice Rita Marcotulli