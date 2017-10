Weinstein, Boldrini: "Bene che si sia alzato il velo della vergogna"

"E' positivo che si sia alzato il velo di vergogna. Ho ammirato molto il coraggio delle donne che hanno deciso di far uscire la loro ferita. E per quanto mi riguarda sto sempre da parte delle donne". Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, sulle molestie sessuali del produttore di Hollywood Harvey Weinstein. "Mi dispiace che Asia Argento sia arrivata alla conclusione di andare via dall'Italia - ha aggiunto - spero ci ripensi".