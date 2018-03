Voto, Di Maio: ho sentito Salvini, la presidenza della Camera vada a M5S

"Il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica del Paese, con il 32% dei voti, pari a quasi 11 milioni di italiani che ci hanno dato fiducia, e che alla Camera abbiamo il 36% dei deputati. Per noi questa volontà è sacrosanta e vogliamo che venga rispecchiata attraverso l'attribuzione al MoVimento della presidenza della Camera dei Deputati", ha precisato Di Maio. "Questo ci permettera' di portare avanti, a partire dall'Ufficio di Presidenza, la nostra battaglia per l'abolizione dei vitalizi e tanto altro".



"Così come Salvini ha riconosciuto il nostro straordinario risultato - ha aggiunto - anche io ho riconosciuto il successo elettorale ottenuto dalla Lega. Oggi i nostri capigruppo Giulia Grillo e Danilo Toninelli si confronteranno anche con le altre forze politiche. L'interlocuzione sulle presidenze delle Camere, come abbiamo già detto, è slegata da ciò che riguarderà la formazione del governo".