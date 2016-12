Virginia Raggi presenta il programma del M5S per Roma, ma i vigili la "interrompono"

Piana del sole, sabato 21 maggio: la candidata sindaco di Roma per il Movimento 5 Stelle Virginia Raggi incontra i suoi potenziali elettori per illustrare il programma grillino. Tutto procede normalmente e "socialmente", grazie alla diretta Facebook dell'evento, fino a quando, si sente una voce dal pubblico: "Aspetta un attimo, stanno a fa' 'e multe… Scusate, non volevo fa' terrorismo, un attimo solo, ce stanno i vigili". Mentre la Raggi sorride imbarazzata, è l'onorevole Stefano Vignaroli, con lei sul palco, a reagire: "A Piana del Sole non si vede mai un vigile neanche a pagarlo oro...", dice, lasciando intendere che l'arrivo della locale non sia un caso. "E' una vergogna", si alza la voce del pubblico, che abbraccia rapidamente le teoria. Risultato? Diretta Facebook dell'incontro interrotta all'istante e generale "fuggifuggi salva multa".