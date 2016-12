Venezia, Brugnaro:sarò trasversale

"C'è un partito del lavoro, del fare, che ha sconfitto il partito del no. Questa è la grande novità". A dirlo è Luigi Brugnaro, neo sindaco di Venezia, ribadendo la sua posizione trasversale a qualsiasi partito. "Io sono per dare una mano a Luca Zaia come a Matteo Renzi", ha aggiunto. "Siamo persone perbene e che lavorano, non siamo qui per le vendette".