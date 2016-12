Vendola: "Nuovo soggetto politico Basta con la sinistra dei risentimenti"

"Noi oggi abbiamo la necessità non di scioglierci, non di disfare il nostro patrimonio, ma abbiamo bisogno di investirlo, di usarlo come straordinario capitale sociale, nell'obiettivo fondamentale che è la base della nostra sfida: riaprire la partita, rimettere la politica nelle mani di un protagonista diffuso", spiega Vendola all'assemblea nazionale del partito.



E riprende: "Sel non muore ma intende rinascere in qualcosa di più grande. Abbiamo bisogno ora, subito, di confrontarci su una nuova stagione referendaria per le questioni più importanti, sul terreno della scuola, del lavoro, della difesa dell'ambiente". Soffermandosi sulle tappe intermedie del progetto intrapreso, da qui a ottobre, precisa: "Stiamo lavorando alla costruzione di una piattaforma che consenta l'animazione di una comunità larga, alla nascita di una web tv, perché per cambiare noi stessi dobbiamo cominciare a cambiare il modo con cui comunichiamo".