8 agosto 2018 22:46 Vaccini, Taverna: da piccola ci portavano dai cugini malati

La posizione di Davide Casaleggio sul "Blog delle Stelle" avrebbe dovuto mettere la parola fine sull'eterna querelle interna a M5s sui vaccini provocata dalle varie uscite dei suoi sul tema. Ma così non è stato. E' bastato, infatti, un video di Paola Taverna, vicepresidente del Senato ed esponente di spicco del Movimento, risalente a febbraio ma pubblicato solo ora sui social network dal giornalista Fabio Salamida, per riaccendere la bufera politica. "Nessun bambino non vaccinato è malato. Un bambino non vaccinato è un bambino sano - aveva detto la senatrice pentastellata durante incontro a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. - Da piccola ci portavano dai cugini malati".

Renzi: su vaccini una delle pagine più brutte degli ultimi anni"Come si fa in nome della presunta scientificità a fare quello che hanno fatto i deputati grillini? Taverna, un premio Nobel alla medicina, o Barillari? Sui vaccini si è scritta una delle pagine più brutte degli ultimi anni: parola di Burioni, luminare insultato in modo squallido e insultato dai No Vax". Lo ha detto Matteo Renzi, senatore Pd, in una diretta Facebook. "Questa settimana hanno approvato tre cose: dl disoccupazione, vaccini e chiusura della struttura Italia sicura. Era meglio se andavano in ferie", ha aggiunto.

E a proposito di Roberto Burioni, medico e professore di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, citato dall'ex premier Renzi e al centro di duri attacchi via social da parte dei no vax, su Twitter posta il suo commento al video. "Quando ho cominciato, due anni fa, dovevo ribattere alle scemenze degli antivaccinisti - scrive. - Adesso le stesse identiche scemenze le dicono politici che ricoprono prestigiosi incarichi. Il governo del cambiamento".