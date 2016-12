Utero in affitto, il ministro Lorenzin: "Sia considerato un reato penale"

"Contro l' utero in affitto sanzione amministrativa inutile. Deve essere reato penale con inadottabilità". E' quanto scrive in un tweet il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin , che propone in alternativa lo stralcio dal testo sulle unioni civili.

"In questo modo si svuoterebbe la stepchild da qualsiasi tentativo di far rientrare dalla finestra quelli che abbiamo voluto tenere fuori dalla porta", aggiunge. E a chi le chiede se continuerà in Aula a sostenere lo stralcio della norma sulla stepchild adoption, risponde: "Assolutamente sì, vediamo poi come sarà la conta e se alla fine con Grasso arriveremo al voto".