Unioni civili, il vaffa di Airola in Aula

Alberto Airola interviene in Aula a nome del M5S durante la discussione sul ddl Unioni civili e chiude con un "vaffa" rivolto ai colleghi. Il senatore pentastellato accusa il premier Matteo Renzi di aver posto la fiducia su "una legge immonda" e di "far entrare in maggioranza Denis Verdini ".

Airola ricostruisce l'iter della legge e respinge le accuse per non aver appoggiato il "canguro" a firma Marcucci: "Non si poteva subire questo ricatto ma noi continueremo a lottare questa battaglia. Mi avete fatto passare come un bugiardo e cinico politico. Zanda ha alzato il bazooka della fiducia ma si poteva avere una legge integra e stasera avrei brindato. Invece dovrò restare qui a guardarvi negli occhi. Non abbiamo fatto un solo voto contro il ddl. Ricordatelo".