Unioni civili, Alfano: Pd non esageri Risultato storico anche senza adozioni

14:54 - Sulle unioni civili "il Pd non deve strafare". Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano, ribadendo il suo invito agli alleati di governo a stralciare la stepchild adoption dal ddl Cirinnà. "Quello che si sta per realizzare è già un risultato storico", ha sottolineato il leader di Ncd.

"Scenari aperti senza il paracadute dei voti di Grillo" - "Sono contrario al metodo della minaccia, sia per stile sia per tattica: dico solo al Pd di fare una scelta di buon senso. Togliete le adozioni e il similmatrimonio e prendetevi le unioni civili", ha quindi spiegato Alfano. Dopo la scelta di Grillo, "Renzi non ha più il paracadute dei voti di Grillo e quindi c'è il rischio o la possibilità o la fortuna, direbbero alcuni che questa legge salti".



Gasparri: "Stralciare adozioni e simil matrimoni" - Sulla stessa linea di Alfano anche il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (Fi). "Si allarga il fronte di quanti ritengono che il tema delle adozioni debba essere stralciato dalla legge sulle unioni civili", ha affermato. "Abbiamo detto da tempo - ha aggiunto - che un conto è regolamentare diritti delle convivenze tra persone omosessuali, altro è equiparare queste unioni al matrimonio violando l'art. 29 della Costituzione. Peggio ancora è aprire la strada alle adozioni gay con il rischio di incoraggiare la pratica dell'utero in affitto per accedere in maniera ostinata a una impossibile genitorialità".



Calderoli: "Su unioni civili mondo va alla rovescia" - "In un comune toscano, davanti a un consigliere del Pd, si sono sposati l'ex Alessio, diventato Alessia grazie a cure ormonali, e il novello Davide, che poco tempo prima era Valentina e sempre attraverso cure ormonali ha cambiato sesso, anche se dai documenti continuano a risultare Alessio e Valentina e non Alessia e Davide. Tra poco completeranno l'iter per cambiare identità anche burocraticamente e davanti alla legge, intanto stanno per volare a Kiev, in Ucraina, insieme al seme congelato di Alessia, anzi Alessio stando ancora ai documenti, e lì per 30mila euro avranno un utero in affitto e potranno diventare genitori. Purtroppo non è uno scherzo e non sono impazzito. Sta succedendo davvero in questo mondo alla rovescia...". E' quanto affermato da Roberto Calderoli, vice presidente del Senato e responsabile Organizzazione e Territorio della Lega Nord.