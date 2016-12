Uccise ladro nella Bergamasca, arriva la grazia per Antonio Monella

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concesso la grazia parziale di due anni di reclusione ad Antonio Monella, l'imprenditore di Arzago d'Adda (Bergamo) che nel 2006 sparò e uccise un ladro in fuga dalla sua abitazione. L'uomo è stato condannato in via definitiva nel 2012 a sei anni e due mesi di reclusione, (pena confermata il 25 febbraio 2014) per omicidio volontario.