Truffati dalle banche, Renzi: "Sarà Cantone a vigilare sui rimborsi"

Sarà l'Anac, presieduta da Raffaele Cantone, a gestire gli arbitrati per gli obbligazionisti secondari colpiti dal crac delle 4 banche. Lo ha annunciato il premier Matteo Renzi in un'intervista al Tg5: "Nelle prossime ore faremo tutto il possibile affinché chi è stato truffato possa avere i soldi".

"Non è il momento delle polemiche: meno male che abbiamo fatto il decreto" sul salvataggio di 4 banche. "Le critiche al governo sono davvero incomprensibili perché abbiamo salvato un milione di persone e purtroppo le regole che ci sono" e che non hanno consentito di salvare gli obbligazionisti "sono state fatte in passato". Ha aggiunto Renzi al Tg5, rivendicando una linea di "massimo rigore, chiarezza e trasparenza". "Faremo tutto il possibile perché chi è stato davvero truffato possa riavere i soldi", ha aggiunto.



Matteo Renzi ha poi parlato anche della nomina dei tre giudici della Consulta avvenuta con l'accordo raggiunto col Movimento 5 Stelle. "E' un accordo istituzionale con il quale abbiamo eletto tre personalità di alto profilo. Noi siamo sempre disponibili a dialogare, non si puo' bloccare il parlamento. E' il momento di fare le cose, di dare un segnale ai cittadini".