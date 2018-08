"Mi auguro che ministri che non hanno visitato il cantiere e non hanno neppure cognizione vengano a documentarsi". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, durante la visita al cantiere francese della Torino-Lione. "Anche Toninelli venga a vedere: non può informarsi soltanto con quattro militanti No Tav e avendo come consulente qualche leader No Tav", ha aggiunto sottolineando che "bloccare l'opera sarebbe una scelta scellerata".