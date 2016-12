Sud, Saviano replica a Renzi: "Mi addolora che parli di piagnistei"

Per il Mezzogiorno serve "un piano da almeno 70, 80 miliardi di euro sulle nuove infrastrutture. Una cifra poderosa, il fulcro di un modello di rilancio. I grandi investimenti che muovono Pil e posti di lavoro sono la condizione per creare quel substrato che serve oggi in qualunque economia moderna evoluta", ha dichiarato a riguardo il ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi.



In un'intervista a Repubblica spiega: dobbiamo "curare una storica carenza infrastrutturale che, come conferma il ministro Graziano Delrio, sarà uno dei pilastri di una sorta di "Piano Marshall" che partirà proprio dalle infrastrutture. Così si creeranno posti di lavoro e condizioni per il rilancio".