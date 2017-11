Berlusconi in Sicilia: "Impegno per Ponte sullo Stretto e casinò, M5s al governo e alla Regione è un pericolo"

"Votare M5s è un atto di masochismo, non di protesta" - "Votare il M5s non è un atto di protesta, è masochismo, un masochismo che danneggia i figli e i nipoti della Regione", ha ribadito Berlusconi definendo un "pericolo" l'ipotesi di un governo della Sicilia del M5S. "I 5 Stelle - ha affermato - sono pauperisti, sono violenti nel linguaggio e sotto le urla c'è il nulla. Non hanno alcuna preparazione amministrativa e nelle città dove governano è un disastro, Roma in testa. Credo che questi signori non hanno né arte né parte, non hanno valori fondanti, sono diventati solo degli opportunisti e dei veri professionisti della politica".



"Taglieremo il 100% delle tasse ai siciliani che tornano a casa" - "I siciliani che tornano a casa dall'estero possono essere esentati dal pagamento di qualsiasi imposta", ha proseguito Berlusconi alle Ciminiere sottolineando una delle proposte che farà un governo di Centrodestra in Sicilia. "Ma - ha ricordato - bisogna eliminare le pastoie burocratiche, eliminare le esportazioni".



"Nostro impegno per costruire Ponte sullo Stretto e casinò" - "Di Pietro ha buttato per aria quello che noi avevamo cercato a costruire, il Ponte sullo Stretto. E' fondamentale la costruzione del Ponte. Il nostro impegno, tornando al governo, un impegno preciso, è riprendere il progetto del Ponte sullo Stretto". E, in chiave di promozione turistica, Berlusconi promette anche la costruzione di un casinò a Taormina. "E' importante per i flussi, come accade a Malta", ha sottolineato il leader di Forza Italia.



"Piano Marshall per la Sicilia con almeno 2 miliardi all'anno" - "Una volta che il Centrodestra andrà al governo - ha quindi dichiarato Berlusconi - l'impegno è occuparsi prioritariamente della vostra Regione. Prepareremo un Piano Marshall per la Sicilia con due, tre, quattro miliardi all'anno perché possiate costruirvi le infrastrutture, le ferrovie, i porti".