Referendum, Viminale: vittoria schiacciante del No e affluenza record | Matteo Renzi rottamato

"Ci saranno le dimissioni del Governo, non mi pare che Renzi abbia parlato di dimettersi da segretario. Immagino che se il Governo si dimette, il presidente della Repubblica debba dare in tempi rapidi un nuovo incarico per la formazione del nuovo Governo. Bisogna portare a termine l'iter della legge di bilancio e fare una nuova legge elettorale. Non è responsabile l'idea di andare alle elezioni in questa situazione caotica per le leggi elettorali". Lo ha detto Massimo D'Alema dopo il risultato referendario.