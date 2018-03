Salvini: "O c'è un governo o si torna al voto" | E sul Pd: "Dopo Renzi sia a disposizione del Paese"

"In democrazia chi prende più voti ha l'onore e onere di fare una scelta. Io farei domattina una legge elettorale che dà un premio alla coalizione o al partito più votato, ma credo poco ai governi tecnici a tempo per fare una o due riforme, che rischiano di essere al servizio di Bruxelles", ha sottolineato Salvini.



Accordi con i singoli parlamentari? "Non faremo accordi partitici, non ci hanno votato per andare a governare con Pd e 5 Stelle. Io vado al governo solo se posso mantenere tutti gli impegni presi, altrimenti non faccio il ministro per il gusto di fare il ministro. Stiamo lavorando per mettere a disposizione il programma e per farci dire sì o no", ha affermato ancora il leader del Carroccio.



"No al reddito di cittadinanza assistenzialista" - Salvini si è poi espresso sulla questione del reddito di cittadinanza e di un confronto tra centrodestra e M5s sulla Manovra: "Io ho ben chiaro che cosa proporremo noi,. Sicuramente non un reddito per chi sta a casa, ma un abbassamento delle tasse per chi crea e offre lavoro lavoro. La nostra è un'idea lontana dall'assistenza, siamo per la crescita". Il segretario della Lega ha poi dichiarato: "Il voto della Lega al Sud non è di assistenza o clientela, ma chi mi chiede: 'abbassami le tasse e fammi lavorare'. La gente mi dice: 'mettimi in condizione di lavorare'. E' un voto per certi versi diverso da quello del Movimento".



"Partiamo da 183 parlamentari, ma aumenteremo" - "Ho chiesto ai miei parlamentari di essere da sabato nelle strade, nei mercati e nei luoghi di lavoro. Partiamo in 183, ma contiamo di arrivare fra cinque anni anni con una pattuglia ancora più forte e più numerosa", ha annunciato Salvini.



Il Pd: "La Lega governi con chi condivide il suo programma" - "Il senso di responsabilità lo devono avere tutti e la nostra risposta al richiamo di Mattarella è scontata, ma i primi a essere richiamati alla responsabilità sono quelli che hanno avuto il mandato dagli elettori e vinto le elezioni. La Lega non si nasconda dietro a pretesti e costruisca le condizioni per un governo con chi ha i suoi stessi programmi e toni". Così il capogruppo Pd, Ettore Rosato, ha risposto alle dichiarazioni di Salvini.