25 febbraio 2018 18:55 Gentiloni: "Aiuti fiscali ad anziani per badanti" Il premier a Domenica Live: "Potrei dire che raddoppiamo le pensioni. Purtroppo qualcuno lo afferma ma questo non fa bene alla credibilità della politica"

"Per i pensionati pensiamo ad aiuti in varie forme a partire da un contributo per non pagare la tasse sulle badanti e altri aiuti fiscali per coloro che hanno bisogno di cure ospedaliere". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni a Domenica Live. "Bisogna proporre cose realistiche - ha aggiunto -. Potrei dire che raddoppiamo le pensioni. Purtroppo qualcuno lo afferma ma questo non fa bene alla credibilità della politica".

"No a larghe intese con populisti ed estremisti" - In vista delle elezioni del 4 marzo, Gentiloni ha precisato: "Le larghe intese non le possiamo fare con le formazioni populiste ed estremiste, non farebbe bene al Paese. La scelta fondamentale che gli elettori devono fare è misurare le offerte in campo e decidere non quale sia la più accattivante ma la più solida".



"Essenziale fino a domenica, poi decidono elettori" - "Fino a domenica sono essenziale, poi mi auguro che il voto vada alla coalizione di governo per poter continuare, ma la parola sta agli elettori", ha aggiunto Gentiloni.