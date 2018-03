Elezioni, urne aperte fino alle 23: chiamati al voto 46 milioni di italiani

Sseggi aperti fino alle 23 per le elezioni politiche 2018. Le consultazioni si chiuderanno alle 23. Chiamati al voto oltre 46 milioni e mezzo di elettori per la Camera dei deputati, quasi 43 milioni per il Senato della Repubblica. Si eleggono 618 deputati e 309 senatori, 18 parlamentari estero. Oltre alle politiche, si svolgono anche le consultazioni per i presidenti e i consigli regionali di Lombardia e Lazio.

Lo scrutinio avrà inizio al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, cominciando dallo spoglio delle schede per l'elezione del Senato. Successivamente, dalle ore 14 del 5 marzo, nelle regioni interessate, si svolgeranno gli scrutini per le elezioni regionali.



Caos schede a Palermo, alcuni seggi aprono in ritardo - Le schede elettorali ristampate nella notte a Palermo a causa di un errore nella perimetrazione dei collegi Palermo 1 e Palermo 2 sono state distribuite in tutte le 200 sezioni interessate. Lo ha comunicato la Prefettura, dopo un riscontro effettuato con il Comune. Alcuni seggi hanno tuttavia aperto con ritardi che in alcuni casi hanno superato le due ore e mezzo, facendo registrare lunghe code. "Nel giorno più importante di una democrazia, quello delle elezioni, sono ritardi ed errori inaccettabili", ha commentato il presidente del Senato e leader di LeU, Pietro Grasso.