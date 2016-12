Expo, Renzi "dimentica" Prodi

Matteo Renzi ringrazia tutti, presenti e assenti, vicini e lontani. Festeggia il traguardo raggiunto di Expo 2015 nonostante, dice testualmente, i "signori del non ce la faremo mai"; è talmente entusiasta che ripercorre a ritroso nel tempo i sette anni di duro lavoro che hanno portato all'inaugurazione dell'Esposizione di Milano. E cita, nei ringraziamenti di maniera, Sala e Cantone, Pisapia e Mattarella, passando per Napolitano e la Moratti. Fine della lista. Per dirla con le parole di Rosy Bindi: "A volte dimentica qualche nome". Non nomina Romano Prodi, suo "compagno" di partito e soprattutto il premier che ha "sostenuto" l'allora sindaco di Milano in questa impresa.