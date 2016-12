Expo, allarme di Maroni: "Rischiamo di non finire le opere in tempo"

19:25 - Per l'Expo 2015 "rischiamo di andare oltre il 30 aprile senza avere completato le opere". L'allarme è stato lanciato dal presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, interpellato dai cronisti a margine del Consiglio regionale. Il governatore ha aggiunto che attende "fiducioso" il decreto del governo su Expo, annunciato entro venerdì, ma ha aggiunto che "andando avanti così il pericolo è di non fare in tempo con i lavori".

"Lo dico - ha continuato Maroni - non avendo la responsabilità diretta perché è del commissario di governo. Ma lo dico con preoccupazione perché io ho le informazioni, come tutti, e i tempi sono questi".



L'esponente della Lega invita poi il governo "a darsi una mossa: altrimenti siamo qui bloccati, Expo è bloccata, i lavori sono bloccati e, francamente, non trovo un motivo".