Ballottaggio a Roma, Francesco Totti: "Io sostengo chi vuole portare le Olimpiadi nella mia città"

Francesco Totti "scende in campo" in vista del ballottaggio nella Capitale. "Avere una visione lungimirante per il futuro di Roma significa perseguire obiettivi importanti, tra questi c'è sicuramente la candidatura alle Olimpiadi - ha spiegato -. Dare ai nostri figli la speranza di rinascita è un dovere di quelli che ci governeranno". Virginia Raggi si è dichiarata contraria alle Olimpiadi a Roma, mentre Roberto Giachetti favorevole.

"Roma deve tornare ad essere una capitale mondiale - ha precisato ancora il campione giallorosso - e solo lavorando tutti insieme con passione e determinazione per portare qui i Giochi del 2024 si può garantire una prospettiva di sviluppo concreto alla città e alle future generazioni. L'ho detto e lo ripeto, da romano e romanista io sarò sempre orgogliosamente a favore delle Olimpiadi nella mia città".



"Io per Roma 2024, ma la politica non c'entra" - "Sono semplicemente accanto alla candidatura olimpica - ha chiarito poi Totti -. La politica non c'entra niente e non mi piace essere strumentalizzato dalla stessa. Non faccio parte di nessuno schieramento politico e sono unicamente dalla parte dello sport".