9 febbraio 2015 Anni '80: ecco la classe politica che dominò i palazzi della Prima Repubblica L'elezione di Mattarella a presidente della Repubblica ha riportato alla memoria la classe politica degli anni '80, quella dove ha mosso i primi passi il nuovo Capo dello Stato. Ecco servito il ripasso di storia...

17:32 - Pertini, Craxi, Forlani. E ancora Andreotti, De Michelis, Cossiga. Fino a Visentini, Reviglio, Altissimo: tutti esponenti, più o meno noti, più o meno amati, della classe politica degli anni '80, di cui si è tornato a parlare all'indomani dell'elezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica. Il nuovo Capo dello Stato, proprio in quegli anni, nella Democrazia Cristiana, cominciava a ricoprire i primi importanti incarichi pubblici.

Eccoli dunque, in questa gallery, gli esponenti di Dc, Psi, Pci, Pli, Pri, Psdi, Msi e di tutti gli altri partiti della cosiddetta "Prima Repubblica" che dominarono la scena in quel decennio dove tutto sembrava possibile e che furono spazzati via dal ciclone Mani Pulite nell'inchiesta Tangentopoli.