Sindaco di Benevento, Clemente Mastella si candida

"Mi candido a sindaco di Benevento". Lo ha annunciato Clemente Mastella, ex ministro della Giustizia, prima di incontrare nel capoluogo sannita più di cento giovani con i quali vuole costruire il programma elettorale per la città. Mastella, per la prima volta in corsa per la carica, scenderà in campo con due liste civiche, composte in prevalenza da giovani e donne, ma dovrebbe essere sostenuto anche da Forza Italia e Udc.