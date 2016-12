Silvio Berlusconi: "I cittadini sono consapevoli della finta riforma costituzionale di Matteo Renzi"

Il presidente Silvio Berlusconi, in un'intervista al Tg5, è tornato a parlare del referendum del 4 dicembre: "I cittadini - ha dichiarato - sono consapevoli della necessità di battere questa finta riforma di Renzi". Sul recente sisma, il leader di FI ha spiegato che "la polemica politica viene molto dopo i bisogni della gente, però il governo non ci ha detto come intende agire. Non ha portato in Parlamento proposte".