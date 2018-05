Salvini: "No al governo di tutti, esecutivo in fretta o al voto"

Salvini lancia poi un appello: "Smettetela con gli insulti a vicenda, con le ripicche, i veti, i bisticci, le polemiche. Così non se ne esce. Se ciascuno fa un passo a lato, si costruisce, si lavora. Continuo a mantenere un atteggiamento zen, sereno, costruttivo, pacifico e di buon senso. Non capisco le polemiche e gli insulti. Non capisco di Battista e non capisco Berlusconi: si mettono sullo stesso piano".



Il centrodestra deve governare e coinvolgere M5S - "Fino a che qualcuno, come il mio alleato Berlusconi o Di Battista, usa l'insulto, fino a che continuano i capricci i veti e i protagonisti non se ne esce - spiega Salvini -. Il centrodestra ha il dovere di governare e ascoltare e coinvolgere i secondi arrivati che sono i Cinque stelle. Non ritengo che ci siano eletti o elettori pericolosi: quando qualcuno parla di un voto sbagliato è irriconoscente verso la democrazia, chi prende i voti è legittimato".



"Sono pronto a guidare il Paese" - Salvini si dice quindi "pronto a guidare questo Paese. Sarebbe per me un onore, darei tutto per portare questo Paese a essere quello che merita, a dare un futuro ai nostri figli in Italia e non all'estero".



No a un governo col Pd - "Mi rifiuto di pensare - ribadisce Salvini - a un governo che coinvolga il Pd, che in questi anni ha fatto il contrario di quello che voglio fare io ed è stato bocciato dagli italiani". Un governo, sottolinea il leader del Carroccio, "deve nascere per dare risposte ai cittadini ma fino a che l'insulto viene riconosciuto, fino a che continueranno così non se ne esce, non si va lontano".



Casellati: "Se Mattarella mi chiama difficile dire no" - "Vediamo cosa deciderà il presidente Mattarella, se dovesse chiedermelo è chiaro che sarebbe difficile poter dire di no". Lo ha affermato a Sky Tg24 il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, rispondendo alla domanda su cosa farebbe nel caso in cui il presidente della Repubblica dovesse darle il mandato esplorativo. "Sarà certamente una missione difficile, se poi risulterà impossibile saranno i fatti che lo diranno", ha aggiunto.