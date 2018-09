Salvini: Cei contro stretta su migranti? Io stipendiato da italiani

Botta e risposta tra la Cei e Matteo Salvini. "A me fa piacere che ci sia tanta gente in Vaticano che si occupa di chi sbarca in Italia, ma il mio stipendio è pagato da 60 milioni di italiani che vogliono vivere tranquilli: meno immigrazione clandestina significa più sicurezza", ha replicato infatti il ministro dell'Interno dopo che il presidente della Cei, il cardinal Bassetti, si era detto preoccupato per la stretta sui permessi di soggiorno.