Salvini: "Casapound? Dopo il 5 marzo incontro tutti" | Pd: "Scenario da horror"

"Mi occupo di Lega e di centrodestra, lavoro perché gli italiani scelgano un governo di centrodestra a guida leghista. Tutto quello che accade fuori non mi interessa. Non vedo l'ora di essere messo alla prova, poi dal 5 marzo incontrerò tutti". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito alle parole del leader di Casapound Simone Di Stefano che ha annunciato la volontà di sostenere un governo a guida Salvini.