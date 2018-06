Salvini: "Al lavoro sui rom in Italia, faremo un censimento"

"Al ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia". Lo annuncia Matteo Salvini spiegando che "dopo Maroni non è stato fatto più nulla ed è il caos. Occorre una ricognizione per vedere chi, come, quanti sono, rifacendo quindi il censimento. Facciamo un'anagrafe, una fotografia della situazione". Aggiunge poi che, se gli stranieri irregolari andranno "espulsi, i rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa".