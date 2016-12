Salvini a Pontida: "Ruspa contro Renzi" "Giù le tasse, vogliamo un Paese normale"

"La ruspa fa giustizia di tanti errori. La uso per Renzi, la usiamo per far ripartire il lavoro". Con queste parole Matteo Salvini si è rivolto ai giornalisti al suo arrivo a Pontida per il tradizionale raduno della Lega Nord. Dopo un lungo abbraccio con Umberto Bossi, il leader del Carroccio è poi salito sul palco: "Tasse al 15%, vogliamo un Paese normale. E vogliamo che i nostri figli possano vivere liberamente nella terra dei nostri nonni".

"Bossi? Noi non pugnaliamo nessuno" - Sulle polemiche relative alla figura di Bossi, ridimensionata nelle ultime ore, Salvini ha detto: "Bossi archiviato? No, noi non archiviamo nessuno, non pugnaliamo nessuno.Siamo riconoscenti nei confronti di chi ci ha portato fino a qua, a differenza di Renzi che se ne frega di tutto e di tutti".



Il leader della Lega dice poi di essere pronto a vincere: "L'anno scorso eravamo qua per ricostruire e ripartire. Quest'anno siamo ripartiti e siamo qua per vincere. Abbiamo le idee e gli uomini giusti, vogliamo prendere un voto in più di Renzi e andare al governo a cambiare le cose". Ma per andare al governo non bisogna abbassare i toni?, gli viene chiesto. E lui replica: "Non dirò più vaff...".



Maroni: "Case popolari ai nomadi? Mai" - Sul palco, il governatore della Lombardia Roberto Maroni parla dell'ipotesi che il governo metta i rom nelle case popolari per chiudere i campi. "Caro ministro dell'Interno - dice -, cari del governo: sappiate che se pensate una cosa del genere dovrete passare sul mio corpo. Noi non lo permetteremo".