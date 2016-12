Migranti, scontro tra Salvini e Boldrini Mattarella:"Auspico più contributo Ue"

Boldrini: "Non c'è esodo" - La presidente della Camera, Laura Boldrini, nel corsi del suo intervento a Firenze in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato ha sottolineato: "In Italia nei primi sei mesi dell'anno sono arrivati circa 60mila migranti via mare, lo 0,1% della popolazione. Si parla di 'invasione' e di 'esodo' e sui nostri schermi televisivi scorrono le immagini di persone stipate su imbarcazioni di fortuna, ma l'incremento rispetto all'anno scorso è meno del 2%".



"Salvini? Non faccio polemiche" - Per quanto riguarda l'attacco di Salvini, la Boldrini ha risposto: "E' mia abitudine non fare polemiche ma occuparmi delle questioni e collaborare alle soluzioni. Ritengo che i cittadini e i volontari di Milano, così come quelli di Roma e Ventimiglia, abbiano dato una grande e bella prova di capacità di rimboccarsi le maniche e cercare soluzioni. Questo a me interessa, per il resto la polemica la fa chi non ha altro di cui occuparsi"



L'appello del Capo dello Stato - "Il nostro Paese - ha detto Mattarella - continuerà a fare quanto necessario per assicurare ai rifugiati e a coloro che chiedono asilo un trattamento rispettoso dei diritti fondamentali e della dignità umana, con l'auspicabilmente crescente contributo dell'Unione Europea e della comunità internazionale".



Renzi: "L'Italia non può fare tutto da sola" - Anche il premier Matteo Renzi ha sottolineato l'importanza della cooperazione a livello europeo sul tema immigrazione. "Ogni volta che un italiano salva una vita sono sempre più orgoglioso di essere alla guida di un Paese che sta scrivendo una pagina di civiltà in mezzo a tanta demagogia. Ma che non può fare tutto da solo", ha scritto il presidente del Consiglio sulla sua Enwes.



Maroni: "Mando i controlli sanitari" - E' poi scoppiata la polemica tra il governatore della Lombardia, Roberto Maroni, e i prefetti. "Ho mandato una lettera ai prefetti per chiedere informazioni sulle assegnazioni" di strutture per l'accoglienza di profughi in Lombardia, ma "i prefetti non lo hanno fatto: lo facciano invece i cittadini e io mando le Asl a fare i controlli sanitari a tutela di tutti", ha detto.