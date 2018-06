Rottura nel M5s: in 50 pronti a votare provvedimento per provvedimento

La rivolta è emersa nei giorni scorsi durante l'assemblea dei grillini. Tanti hanno denunciato poca collegialità, soprattutto dopo il passo falso sull'impeachment del Capo dello Stato. Ma anche la gestione tutta "verticistica" del nodo Savona non è piaciuta. "Non possiamo scoprire le cose da Barbara D'Urso, caro Luigi", attacca sulle pagine de La Stampa la sarda Emanuela Corda. Un pensiero condiviso da molti e ora la rivolta mette a rischio la maggioranza in Senato, dove i numeri sono risicati.



Sotto tiro non c'è solo il capo politico del Movimento, ma anche i suoi più stretti collaboratori, in particolare Davide Casaleggio e Rocco Casalino, capo della struttura comunicativa. "Due non eletti", come tuonano i ribelli, secondo quanto riportato dal Messaggero. "Non firmeremo fiducie in bianco - sostengono -, ma Luigi non è in discussione al momento. Dobbiamo solo liberarlo dall'abbraccio mortale dello staff. Solo così potrà dimostrare di essere un vero leader".