Cosa ci fa il sindaco di Roma, Virginia Raggi , sui tetti del Campidoglio? E' la domanda che rimbalza via social dopo la pubblicazione su Twitter delle foto scattate dal giornalista portoghese Frederico Duarte Carvalho , che, durante la sua vacanza romana, ha sorpreso il primo cittadino cinquestelle a colloquio con un uomo, tra le tegole - "che scottano" - del municipio. E la risposta del primo cittadino non si è fatta troppo attendere. "La vista è bellissima (lato piazza del Campidoglio) e l'ora d'aria non si nega a nessuno", ha scritto su Facebook.

Le immagini al centro del dibattitoGli scatti, inizialmente due, (uno che riprende l'insolita scena da lontano, l'altro che immortala il faccia a faccia più da vicino svelando l'identità delle due figure), sono stati effettuati dalla terrazza panoramica del Vittoriano. In poco tempo sono stati ritwittati, suscitando molta curiosità tra gli habitué dei social network.



Tanto il polverone sollevato che Carvalho, successivamente, sempre dal suo profilo Twitter, ha voluto precisare il momento dello scatto e che non poteva immaginare che si trattasse del sindaco in persona: "Solo per evitare speculazioni, voglio informare che questa foto è stata scattata mercoledì (28 settembre, ndr), alle 15".