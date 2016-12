Campidoglio: ufficiali le nomine di Mazzillo assessore al Bilancio e di Colomban alle Partecipate

Raggi: "Contributo Mazzillo sarà prezioso" - "Abbiamo davanti delle sfide importanti e il contributo di Mazzillo sarà prezioso vista la sua esperienza in finanza locale", ha commentato la Raggi. Ho chiesto a Mazzillo di ricoprire l'incarico in giunta non solo per le sue competenze ma anche per affermare che il M5s mette in campo i suoi più qualificati militanti".



Raggi: "Con Colomban razionalizzeremo le municipalizzate" - "Do il mio benvenuto a Massimo Colomban nella squadra della giunta - ha detto la Raggi parlando del suo nuovo assessore alle Partecipate -. La sua esperienza ci sarà utile per realizzare il nostro programma sul tema delle società partecipate: l'obiettivo è razionalizzare le municipalizzate, ottimizzare i servizi per i cittadini ed eliminare gli sprechi".



Mazzillo: "Presto il programma per il prossimo trimestre" - "Sono a disposizione dell'amministrazione - ha detto il neo assessore Mazzillo -. Quanto prima presenterò un programma per il prossimo trimestre, condiviso con consiglieri comunali, Municipi e commissione capitolina competente. Parallelamente comincerà subito il lavoro che porterà alla redazione del prossimo bilancio di previsione".



Grillo: "Auguri ai due nuovi assessori, faranno un ottimo lavoro" - "Auguro un buon lavoro ai due nuovi assessori della Giunta di Roma". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog, ribadendo che "la sindaca Virginia Raggi ha la mia fiducia e di tutto il M5s". "Sono sicuro che entrambi faranno un ottimo lavoro per realizzare il programma del M5s votato dalla stragrande maggioranza dei romani. Andiamo avanti per portare al successo le nostre idee".



Buon lavoro ai due nuovi assessori di Roma https://t.co/lacKFKlFKt

Entrambi faranno un ottimo lavoro per realizzare il programma del M5S pic.twitter.com/Vm3401xBDK — Beppe Grillo (@beppe_grillo) 30 settembre 2016