Chi è Andrea Mazzillo, il nuovo assessore al Bilancio scelto da Virginia Raggi

Virginia Raggi ha nominato il nuovo assessore al Bilancio: si tratta di Andrea Mazzillo , definito dal sindaco di Roma, Virginia Raggi , uno dei "più qualificati militanti" del Movimento 5 Stelle. Commercialista e dipendente in aspettativa di Equitalia , Marzillo è dottore di ricerca in Economia e gestione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche e collabora con l'Università di Tor Vergata.

Il curriculum di Mazzillo - In passato il neo assessore ha ricoperto il ruolo di coordinatore operativo del laboratorio sulla Finanza locale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nella scorsa consiliatura ha partecipato come esperto di valutazioni economiche alla Commissione capitolina Spending review, presieduta da Daniele Frongia, e ha coordinato il tavolo cittadino sul Bilancio attivato dal gruppo consiliare M5s.



Dal centrosinistra al Movimento - Prima di "arruolarsi" tra i pentastellati, Mazzillo ebbe un passato nel centrosinistra. In particolare, fu molto vicino a Alessandro Onorato, capogruppo della Lista Marchini: si candidarono entrambi nel municipio di Ostia ma, al contrario di Onorato, lui non venne eletto. Divenne però coordinatore della Lista Roma per Veltroni nel XIII municipio e, più tardi, corse alle primarie per la segreteria regionale del Pd a sostegno di Nicola Zingaretti.