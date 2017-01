Roma, Raggi: "Faremo approvare il bilancio entro i termini di legge"

"Ci sono i tempi per approvare il bilancio nei termini previsti dalla legge". Lo scrive sul sito del Campidoglio il sindaco di Roma, Virginia Raggi, spiegando che la giunta, dopo il "parere non favorevole dell'Oref allo schema di bilancio di previsione 2017-2019 adottato a novembre", è già al lavoro "per modificare il documento da sottoporre all'Assemblea Capitolina". "La nostra azione non si arresta", ha sottolineato la Raggi.