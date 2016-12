Roma, Orfini: "Attaccare la Raggi per la scorta è da imbecilli"

"Virginia Raggi è andata a fare la spesa con la scorta e qualcuno l'ha attaccata per questo. E' da imbecilli". Lo scrive su Facebook il presidente del Pd Matteo Orfini, spiegando: "Nessuno decide di avere la scorta, ti viene assegnata perché c'è un rischio per la tua persona. Da quel momento non sei tu a decidere quando averla. Anzi, la devi avere sempre a fianco. E non è divertente. E' una privazione di libertà enorme. Ma in alcuni casi inevitabile".