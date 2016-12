Roma, il sindaco Marino mette online tutte le spese dei suoi 28 viaggi

Quattrocentonovantadue pagine di scontrini, ricevute, biglietti aerei, fatture e fogli protocollati. Per cercare di fermare le polemiche sul suo conto, il sindaco di Roma, Ignazio Marino , ha pubblicato sul sito del Comune tutte le spese sostenute da quando è stato eletto al Campidoglio. In due anni Marino ha compiuto 28 missioni spendendo in totale circa 27mila euro , al netto, però, dell'ultima e contestata "trasferta" negli Stati Uniti .

Le rendicontazioni pubblicate sul web fanno riferimento al periodo che va dal luglio 2013 al luglio 2015. Mancano all'appello, quindi, le spese sostenute durante l'ultima trasferta a New York e Philadelphia, costata 16mila euro ma solo per lo staff che ha accompagnato il primo cittadino.



I 5 Stelle all'attacco - "Abbiamo scoperto delle spese importanti" annuncia il Movimento 5 Stelle diffondendo la ricevuta di 2.500 dollari per il noleggio di "un'auto di super lusso" durante la missione a New York del dicembre 2013. "Nikko Limousine a New York? - si chiede il consigliere comunale, Marcello De Vito -. Una macchina di super lusso a 120 dollari all'ora. Per un totale di 2.520 dollari per 25 ore di utilizzo. E queste sarebbero spese di missione?".



Il Pd ironico - "Le miliardarie spese che qualcuno sostiene siano state fatte dal sindaco Marino con la carta di credito in dotazione al primo cittadino ammontano a circa 14 euro al giorno. Cifre 'faraoniche' insomma..." commenta il Pd.