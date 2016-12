Papa: non ho invitato Marino a Philadelphia Il Campidoglio: mai tirato in ballo Francesco

La nota del Campidoglio - "Il sindaco non ha mai detto di essere stato invitato da Papa Francesco agli eventi conclusivi dell'Eight World Meeting of Families. Il viaggio a Philadelphia del sindaco di Roma nasce da una serie di incontri avuti con le autorità del Comune americano: a giugno il sindaco Michael Nutter e l'arcivescovo Charles Chaput, insieme a una folta delegazione della città, hanno incontrato Ignazio Marino in Campidoglio proprio in preparazione del viaggio papale e per formulargli l'invito ufficiale - si legge nella nota -. In vista dell'appuntamento dedicato alle famiglie, il sindaco aveva anche incontrato monsignor Vincenzo Paglia con il quale aveva anche discusso della sua presenza all'evento di Filadelfia. Il tutto nasce quindi da una domanda sbagliata nei presupposti e forse posta con l'intenzione di suscitare polemica".



Cosa aveva detto il sindaco - Il sindaco di Roma sbugiardato dal Pontefice, quindi? Parzialmente. Interpellato da il Messaggero sul suo nuovo viaggio in America, arrivato a poche settimane dalle polemiche per le ferie trascorse oltreoceano, il sindaco aveva risposto così: "Si tratta di un viaggio brevissimo ma molto importante, in un momento storico per la Chiesa e per gli Stati Uniti: è il primo viaggio di Papa Bergoglio negli Usa. Quando a giugno scorso mi è stato riferito che avrebbero avuto piacere della mia presenza in tre appuntamenti del Santo Padre a Philadelphia, ma soprattutto all'incontro con le famiglie, ho detto a monsignor Paglia che sarei stato molto lieto di partecipare all'organizzazione della visita". Poi, dopo le prime polemiche, Marino aveva anche aggiunto: "Il viaggio non costerà un centesimo al Comune di Roma, sarà ospite del sindaco di Philadelphia". Di sicuro, non è stato ospite di papa Francesco...