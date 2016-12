Roma, il day after di Marino: citando Neruda celebra le nozze di Jamie e Matteo

Una poesia di Neruda per suggellare l'amore tra Jamie e Matteo: Ignazio Marino ha celebrato così il matrimonio di una coppia di amici per scacciare per un po' la bufera politica che lo ha spinto a presentare le sue dimissioni. A sorpresa Marino ha mantenuto la promessa fatta tempo fa ai suoi due amici e alle 11 in punto, con il volto sereno, ha attraversato piazza del Campidoglio nella ressa di fotografi e giornalisti che cercavano un suo commento nel day after delle dimissioni.