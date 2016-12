Roma, giunta Raggi: 400 euro di multa a centurioni e risciò fuorilegge

Ok bilancio ma slitta il via libera alle linee programmatiche - La Raggi, durante la prima giunta operativa e collegiale, ha riunito in un incontro fiume assessori e maggioranza a Cinque Stelle per affrontare gli argomenti più urgenti: dall'assestamento di bilancio, approvato nel tardo pomeriggio e che dovrà passare in Aula entro il 31 luglio, ad alcune delibere. E' slittata, invece, alla prossima riunione l'approvazione delle linee programmatiche.



Nuovo assestamento a settembre: si punta a risparmi per decine di milioni - La giunta Raggi ha approvato anche un cronoprogramma al fine di procedere a un ulteriore assestamento tecnico a settembre. "Questo - si spiega - perché la giunta M5s punta a eliminare quelle che vengono ritenute 'poste fantasma': impegni approssimativi e poco chiari, senza alcuna natura giuridica, presi dal Comune negli anni precedenti e che ammontano a diverse decine di milioni di euro. Che a suo tempo potranno essere reinvestiti in servizi per la città".