Roma, dimissioni a raffica: dopo Raineri e Minella lasciano anche i vertici di Atac e Ama

Il precedente scontro sullo stipendio del Capo di Gabinetto dimissionario - Il caso Carla Raineri era salito alla ribalta per il suo emolumento da 194mila euro, ritenuto dall'opposizione eccessivo e in contrasto con le politiche del M5S. La Giunta aveva replicato che era quello che spettava di diritto alla Raineri essendo un ex magistrato. E che comunque lo stipendio del Capo di Gabinetto dell'amministrazione Raggi era minore rispetto a quelli della Giunta Alemanno e Marino.



Raineri: "Stipendio non è motivo, presto chiarirò" - Le dimissioni non sono dovute a "motivi retributivi o contrattuali: i motivi sono ben altri e saranno a breve resi noti". Così Carla Romana Raineri, che aggiunge: "Diffiderò chiunque li porti come argomento delle mie dimissioni".



Atac, si dimettono dg e amministratore unico - Lasciano i vertici dell'Atac, l'azienda di trasporto pubblico capitolina. Dopo il direttore generale Marco Rettighieri va via anche l'amministratore unico Armando Brandolese. I due hanno formalizzato le loro dimissioni giovedì mattina.



Ex dg Atac: "Via per intromissione assessore Meleo" - "Le mie dimissioni sono motivate puntualmente. Una delle ragioni che mi ha spinto a lasciare nasce da un'intromissione che non mi ha fatto piacere: una lettera ufficiale che l'assessore Meleo ha indirizzato a Brandolese e me in cui si intromette in affari di una società, anche se partecipata. E' una palese violazione delle regole del buonsenso ed è la goccia che ha fatto traboccare il vaso". Così l'ex dg Atac, Marco Rettighieri, spiega il suo gesto in una conferenza stampa con il dimissionario amministratore unico Armando Brandolese.



Il tweet della Taverna: "Le dimissioni di Raineri e Minenna sono una perdita gigante per la giunta".



Renzi: "Dimissioni in Comune Roma? Non metto bocca" - Il presidente del Consiglio ha parlato a Rtl delle dimissioni del capo di gabinetto di Roma Capitale e dell'assessore al bilancio. "Rispetto il lavoro del sindaco Virginia Raggi, ha vinto lei, a lei onori e oneri, non metto bocca sulla squadra, chi vince ha la responsabilità e il dovere di governare", ha dichiarato.



Il premier sulle Olimpiadi: "Non farle sarebbe un'occasione sprecata" - Matteo Renzi ha poi fatto un accenno sulle Olimpiadi. Secondo il presidente del Consiglio sono "una cosa fantastica, perché portano tanti soldi anche per le periferie e per le persone in difficoltà. Ci sono stati esempi negativi ma vediamo esempi positivi come Barcellona e Rio". "Sono una grande occasione per le città e penso che per Roma sarebbero una bellissima opportunità", ha aggiunto.