Roma,Berlusconi: sindaco lavoro duro "La Meloni da mamma non può farlo"

"Ora riflessione nel centrodestra" - Con il Carroccio, ha sottolineato Berlusconi a Radio anch'io, "i rapporti sono sempre stati ottimi e lo dimostrano le regioni dove governiamo insieme ed io penso che possano continuare". Tuttavia, ha proseguito, "bisogna fare una riflessione sui rapporti nel centrodestra".



"Meloni deve fare la mamma? Era una battuta" - In merito alla frase dell'ex capo della protezione civile sulla Meloni (deve fare la mamma, ndr), il leader di Fi ha detto: "Bertolaso ha chiarito che era una battuta per difendere la Meloni da chi la tirava per i capelli nel suo partito. Io la apprezzo da sempre. Fare il sindaco significa stare in ufficio 14 ore al giorno, non credo sia una scelta giusta nell'interesse di Giorgia".



"Avanti con i candidati già scelti" - "Le cose stanno così: il 12 febbraio con una dichiarazione congiunta abbiamo ringraziato Bertolaso, che aveva superato una situazione difficile, di aver accettato una candidatura, poi qualcuno ha cambiato idea. Io credo che in politica, come nella vita, la parola va rispettata", ha ribadito. "Noi andremo avanti con i candidati già scelti. Da una parte c'è la concretezza di Bertolaso, dall'altra le chiacchiere della politica", ha assicurato.



"I processi a Bertolaso sono politici" - "I processi a Bertolaso sono politici, io ne ho avuti 67, sono una stupidaggine. In giro non c'è nessuno paragonabile all'esperienza di Bertolaso", ha sottolineato. "Sono convinto - ha proseguito - che tutti sosterranno Bertolaso e soprattutto lo sosterranno i cittadini romani".



"Ruspe nei campi rom? Al momento infattibile" - Inoltre Berlusconi ha così risposto a una domanda sul provvedimento spesso ricordato da Salvini: "Oggi non c'è possibilità di entrare con una ruspa nei campi rom, ci sono 100mila nomadi di nazionalità italiana. Ho in mente la costruzione di quartieri per i rom in Italia, luoghi dove sistemare le famiglie, dare loro un lavoro e delle regole come quella di mandare i figli a scuola. Dopo si potrà entrare con le ruspe e trasformare quei campi in parchi e in giardini".



Renzi: "Una mamma sindaco? Certo che può farlo" - E anche Matteo Renzi è intervenuto sulle polemiche scoppiate sulle parole di Bertolaso nei confronti della Meloni. "Una mamma può certamente fare il sindaco... Ma spero che vinca Giachetti", ha detto il premier.