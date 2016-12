Roma, ai Trasporti va il senatore anti No Tav Stefano Esposito

Già commissario del partito per il litorale di Roma, Esposito affiancherà le new entry Marco Causi (vicesindaco con delega al Bilancio), Marco Rossi Doria (Scuola) e Luigina Di Liegro (Turismo).



Il senatore torinese, vicepresidente della commissione Lavori pubblici e comunicazioni nonché membro della commissione antimafia, è stato nominato commissario Pd sul territorio di Ostia lo scorso febbraio in seguito allo scandalo di Mafia Capitale. Da sempre si batte contro i movimenti No Tav.



Marco Rossi Doria, già ex sottosegretario all'Istruzione nei governi Monti e Letta, sarà dunque il nuovo assessore alla Scuola in Campidoglio. Va quindi via dalla giunta Marino Paolo Masini, in quota Pd.



Partenza con gaffe per Stefano Esposito - Il neo assessore ai Trasporti ha iniziato il mandato con una prima gaffe, scrivendo un enorme con l'apostrofo su Twitter. "Ho appena firmato la nomina ad assessore del comune di Roma. Un grande orgoglio, un'enorme impegno, una grande sfida", ha infatti affermato sul social network Stefano Esposito.