Rom, Salvini: "Sul censimento non mollo e tiro dritto" | Speranza lo denuncia per istigazione all'odio razziale

Moscovici a Salvini: "Rispettare lo stato di diritto" - "Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell'altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una tentazione a cui è difficile resistere, resisterò con tutte le forze. La Commissione Ue eserciterà le regole comuni, anche in materia di stato di diritto, che vanno rispettate da tutti". Lo ha detto il commissario Ue, Pierre Moscovici, interpellato sulla proposta di un censimento dei Rom.



"Potrei esprimere un sentimento personale, ma lascio stare, la tentazione è troppo forte - ha puntualizzato Moscovici -. Bisogna rispettare l'azione del governo italiano. Quindi non commento le dichiarazioni ma vedremo le azioni. Il messaggio è molto chiaro. Abbiamo regole comuni, in materia di finanza pubblica ma anche in settori come lo Stato di diritto. L'Italia è un Paese centrale per l'Europa. Sono sicuro che rispetterà tutte le regole dell'Unione europea".



Speranza denuncia Salvini per istigazione all'odio raziale - Una denuncia contro Matteo Salvini per istigazione all'odio razziale. È l'iniziativa che ha deciso di prendere Roberto Speranza (Leu). "Ora basta. Salvini insiste anche oggi con il censimento dei Rom. Per me non bastano più le parole. Per questo ho deciso di denunciare il ministro dell'Interno ai sensi della legge Mancino 654/75", spiega il deputato.