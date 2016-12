Riforme, il Ddl in Senato: bocciate le pregiudiziali tra le proteste

I primi due voti dell'aula hanno rigettato in blocco le pregiudiziali di costituzionalità presentate dall'opposizione e la richiesta di rinvio del disegno di legge in Commissione: 171 i "no" e 99 i sì, con una differenza di voti molto ampia, che ha spinto i senatori della maggioranza del Pd (Andrea Marcucci, Francesco Scalia, Francesco Verducci) a dichiararsi ottimisti. L'ampiezza di questi numeri potrebbe essere decisiva per convincere almeno parte dei 28 dissidenti della minoranza Dem ad appoggiare il Ddl Boschi. : anche perchè in aula verranno presentati alcuni emendamenti che recepiscono diverse richieste importanti non solo della minoranza del Pd, ma anche di Lega, Fi, M5S e Sel.



Il M5S e Forza Italia si appellano a Mattarella - Fino a questo momento però le opposizioni non fanno sconti. Roberto Calderoli continua a minacciare 10 milioni di emendamenti, e tanto il M5S (con il blog di Grillo) quanto Forza Italia (con Maurizio Gasparri e Andrea Mandelli), si sono appellati al presidente Mattarella, che però durante la fase parlamentare di una legge non può pronunciarsi. I senatori del M5S hanno anche deciso per protesta di fare un "Aventino" a tempo indeterminato in Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama.



Nuovo scontro tra Renzi e Grasso - A rendere tutto più complicato è arrivato il nuovo scontro tra Matteo Renzi e il presidente del Senato. Tutto è partito da una battuta riferita da un quotidiano e smentita in mattinata dal premier: quella secondo la quale Renzi, in caso di impasse, vorrebbe abrogare il Senato per farne un museo. Poche ore dopo la smentita, però, Renzi ha dato una risposta più sfumata a chi gli chiedeva se è vero che il governo, di fronte a un'eventuale decisione di Pietro Grasso di far votare gli emendamenti all'articolo 2, presenterebbe un contro-emendamento che introduce il monocameralismo e abolisce il Senato: "Se il presidente del Senato riaprirà la questione dell'articolo 2 ascolteremo le motivazioni e decideremo di conseguenza", ha detto il premier. Nel pomeriggio Grasso ha replicato, ma scegliendo un registro diverso: "Coltivo la remota speranza - ha detto - che la politica possa far sua la capacità di fare del confronto leale e della comprensione reciproca la modalita' principale della sua azione, piuttosto che far trapelare la prospettiva che si possa fare a meno delle Istituzioni relegandole in un museo".



Rischio milioni di emendamenti - Il tentativo è di ricondurre il confronto sui binari della normalità. La preoccupazione di Grasso, ma anche dei capigruppo della maggioranza in Senato, è che si arrivi a uno scontro totale in Aula. Già l'ipotesi di milioni di emendamenti (il termine scade mercoledì) bloccherebbe per una settimana i lavori solo per consentire di metterli in ordine: a rischio sarebbe la scadenza del 15 ottobre. Per questo molti si attendono una riapertura del confronto, a partire dalla Direzione del Pd convocata lunedì da Renzi per discutere di riforme.