Riforme, gesti osceni e offese in AulaGrasso: "Superato il limite"

Continuano le votazioni al Senato dove è in esame il ddl Boschi sulle riforme: è stato respinto l'emendamento soppressivo del contestato articolo 2. Bagarre in Aula dopo il gesto osceno del "verdiniano" Lucio Barani rivolto alla senatrice M5s Barbara Lezzi. Grasso annuncia la convocazione dell'ufficio di presidenza per lunedì: "D'ora in poi, visto che l'escalation e arrivata al punto di minare la civile convivenza, il rigore sarà assoluto".