Riforme, Senato: via libera all'art. 1 Tensione in Aula per l'ok al "canguro"

L'approvazione dell'emendamento "canguro" e dell'articolo 1 - Nella seduta di giovedì mattina, dopo numerose polemiche delle opposizioni, è stato approvato l'emendamento del Pd Roberto Cociancich che recepiva l'accordo di maggioranza sul primo articolo: emendamento che, per come è stato scritto, ha fatto decadere circa 300 emendamenti successivi. I sì sono stati 177, 57 i no e 2 gli astenuti. Cifre analoghe per l'approvazione sull'artico 1 nel suo complesso (172 sì, 108 i "no" e 3 astenuti), tutte ben superiori alla maggioranza assoluta (161 voti). A irrobustire le file della maggioranza di governo si sono aggiunti i voti di Ala, cioè i senatori vicini a Denis Verdini, e degli ex Fi Sandro Bondi e Manuela Repetti.



Tensione in vista dei voti segreti sull'articolo 2 - Nonostante tali numeri però è emersa la preoccupazione del governo davanti ad alcuni voti segreti sull'articolo 2. Alcuni emendamenti delle opposizioni (Lega e Sel), infatti, reintroducevano l'elezione diretta del futuro Senato e citavano le minoranze linguistiche, tema su cui a Palazzo Madama è previsto lo scrutinio segreto. Il timore di alcuni ministri, secondo fonti parlamentari del Pd, tra qui anche Maria Elena Boschi, era che il desiderio di tornare all'elezione diretta potesse spingere alcuni senatori della minoranza del Pd, alcuni di Ncd e del gruppo della Autonomie a votare per tali emendamenti.



Addirittura, in una lunga riunione tra i capigruppo di maggioranza (Luigi Zanda, Karl Zelelr e Renato Schifani) e il ministro Boschi, si è ipotizzato un maxi-emendamento del governo all'articolo 2. Un'idea però esclusa su suggerimento di Zanda, Schifani e Zeller perché avrebbe aperto la possibilità di sub-emendamenti delle opposizioni sui temi delle minoranze linguistiche con conseguente scrutinio segreto. L'ipotesi è stato quindi esclusa dal ministro delle Riforme.



Il nodo delle minoranze linguistiche e dei voti segreti - Boschi ha quindi incontrato il presidente Grasso, rassicurandolo sull'assenza di un emendamento del governo. Ma alla ripresa dei lavori (nel pomeriggio c'è stata la riunione del Parlamento in seduta comune per eleggere tre giudici costituzionali) l'esecutivo ha avuto una buona notizia, con l'annuncio di Grasso che ha sminato gli scrutini segreti. Infatti gli emendamenti temuti saranno votati per parti separate, con lo scrutinio segreto solo per la parte riguardante le minoranze linguistiche.



La protesta delle opposizioni - L'annuncio ha scatenato la protesta delle opposizioni, da Roberto Calderoli a Giovanni Endrizzi (M5s), da Paolo Romani (Fi) a Cinzia Bonfrisco (Cor) fino a Loredana De Petris (Sel) che hanno accusato Grasso di piegarsi ai desideri del governo. Il presidente del Senato è stato difeso da un applaudito intervento di Vannino Chiti il quale, sconsolato, ha osservato: "Non si parla del merito ma delle procedure".



Cociancich presenta un nuovo "emendamento canguro" - Un altro passaggio procedurale ha scaldato gli animi. Si è infatti scoperto che Cociancich ha presentato un altro emendamento "canguro" questa volta all'articolo 21, che riguarda l'elezione del presidente della Repubblica. Il fatto ha suscitato la levata di scudi delle opposizioni ma ha fatto storcere il naso anche alla minoranza del Pd, già infastidita dal fatto che la legge sta andando avanti con i voti dei senatori di Verdini.



Renzi: "Forte accelerata alle riforme" - "Il passaggio più difficile della riforma costituzionale è stato brillantemente superato", così Matteo Renzi commenta la giornata, sottolineando inoltre come l'approvazione dell'articolo 1 faccia compiere "un grande passo avanti" al testo. I numeri ampi, osserva, smentiscono chi si affannava ad affermare che la maggioranza camminava sul filo. Tant'è che, assicura qualche renziano, si fa largo la tentazione di imprimere un'accelerazione al testo e votare il via libera al testo prima del 13 ottobre, data prevista, e incardinare con più tranquillità la legge sulle unioni civili.